2020-04-19T19:02:08+03:00
Общество

Кировские СМИ предложили включить в список отраслей, пострадавших от пандемии

С инициативой выступила депутат гордумы Надежда Сураева
Олег ЛЯЛИН
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Надежда Сураева считает, что СМИ в равной степени пострадали от пандемии, как и другие сферы деятельности. Фото: pixabay.comНадежда Сураева считает, что СМИ в равной степени пострадали от пандемии, как и другие сферы деятельности. Фото: pixabay.com
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Из-за вспышки коронавируса многие предприятия и компании области понесли убытки. В том числе и местные СМИ. Они лишились части своих доходов, потому что закрывшиеся на карантин предприятия не предлагают рекламу. Об этом заявила депутат областной думы Надежда Сураева.

По ее мнению, средства поддержки СМИ, которые существуют сейчас, малоэффективны. Депутат предложила не снижать налоги масс-медиа, а дать отсрочку на их уплату. Кроме того, Сураева заявила, что запрет на штрафы провоцирует рост нарушений со стороны СМИ. Поэтому нужно также дать отсрочку на все взыскания. Оплату услуг телевещания Надежда Сураева тоже предложила отсрочить.

Немаловажно то, что депутат выступила за выплаты штатным сотрудникам медиа материальной помощи в размере 12 130 тысяч рублей. По ее словам, все меры поддержки СМИ должны лечь на плечи федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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