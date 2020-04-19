Железобетонный завод в Радужном выставили на продажу

19 Апр 2020 2020-04-19T16:32:38+03:00

С 2010 года на предприятие занималось строительством жилых домов. Фото: vk.com/stroim_kirov

Изменить размер текста: A A

12 апреля в одном популярном сервисе по размещению объявлений появился «лот» площадью три гектара. Цена соответствует габаритам - 180 миллионов рублей. Оказалось, что речь идет о продаже целого завода. Информация об этом появилась в сообществе «Строим Киров».

ЖБИ «Перспектива» перепрофилировали под производство железобетонных изделий в 2006 году. До этого на нем производили металлоконструкции. Кроме того, предприятие с 2010 года строило и продавало жилые здания. Дома на Мурашинском проезде и на улице Вологодской - последние проекты компании.

Также на продажу выставили и соседний производственный участок. Это асфальтобетонный завод «Оричи» на улице Индустриальной, 13. Владельцы хотят продать это предприятие за 57 миллионов.

Производственный участок по соседству, который тоже продают - асфальтобетонный завод. Фото: vk.com/stroim_kirov

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU