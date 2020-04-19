Солнца не ожидается: погода в Кирове с 20 по 24 апреля

19 Апр 2020 2020-04-19T15:54:52+03:00

На этой неделе на ясные дни рассчитывать не придется

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Новая рабочая неделя в Кирове будет дождливой и холодной. Для всех кировчан, кто с понедельника, 20 апреля, утром выйдет на работу, «Комсомолка» публикует метеосводку, составленную с помощью сервиса «rp5.ru».

В понедельник, 20 апреля, температура воздуха не поднимется выше +6 градусов. А по ощущениям будет еще холоднее. Значительная облачность не даст пробиться солнцу к асфальту.

А вот вторник обещает быть самым светлым днем на неделе. На небе будет небольшая облачность, которая ко второй половине дня перейдет в переменную. Температурный пик в +9 градусов, по прогнозам синоптиков, установится к 15.00.

А вот в среду и четверг заметно похолодает. Температура на улице в середине недели будет ощущаться как минусовая, хотя термометр покажет ноль градусов по Цельсия. Ожидается пасмурная погода и дождь.

Температура в пятницу «упадет» от -2…-5 градусов к вечеру. В середине дня возможны прояснения. День также будет пасмурным и безрадостным.

Но не стоит срываться и бежать на улицу из-за кратковременных прояснений. В стране до сих пор действует режим самоизоляции, при котором гражданам необходимо оставаться дома, чтобы не допустить распространение коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU