В детсадах города работает 259 дежурных групп

19 Апр 2020 2020-04-19T13:19:02+03:00

Об этом сообщили в департаменте образования Кирова

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Дежурные группы открылись в 146 детских учреждениях. Их посещают дети, чьи родители трудятся на предприятиях и в организациях, не закрытых из-за эпидемии коронавируса.

- Сейчас дежурные группы посещают 3044 ребенка, - рассказали в департаменте.

Сады с дежурными группами продолжат работать и на следующей неделе. Для детей создали все условия: четырехразовое питание, развивающие занятия и досуг. Группы находятся под контролем врачей. С ребятами занимаются педагоги и воспитатели в зависимости от их возрастов.

Чтобы записать туда ребенка и получить место, родителям требуется обратиться к заведующей детским садом.

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ИСТОЧНИК KP.RU