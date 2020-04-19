2020-04-19T13:19:02+03:00
Общество

В детсадах города работает 259 дежурных групп

Об этом сообщили в департаменте образования Кирова
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
В дежурных группах детям оказывают должный уход. Фото: admkirov.ruВ дежурных группах детям оказывают должный уход. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Дежурные группы открылись в 146 детских учреждениях. Их посещают дети, чьи родители трудятся на предприятиях и в организациях, не закрытых из-за эпидемии коронавируса.

- Сейчас дежурные группы посещают 3044 ребенка, - рассказали в департаменте.

Сады с дежурными группами продолжат работать и на следующей неделе. Для детей создали все условия: четырехразовое питание, развивающие занятия и досуг. Группы находятся под контролем врачей. С ребятами занимаются педагоги и воспитатели в зависимости от их возрастов.

Чтобы записать туда ребенка и получить место, родителям требуется обратиться к заведующей детским садом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Железобетонный завод в Радужном выставили на продажу
Солнца не ожидается: погода в Кирове с 20 по 24 апреля
В детсадах города работает 259 дежурных групп
Коронавирус в Кирове: 40 новых случаев заражения, 32 случая ждут подтверждения
В Кирово-Чепецке нашли обоих местных жителей, напавших на врачей «скорой помощи»
Котельничанин, вернувшийся из Москвы, не захотел тестироваться и сбежал в Коми
В Коминтерне росгвардейцы поймали рыбных браконьеров
В Кировской области смыло дорогу около деревни Савино
Пассажиры автобуса «Киров-Уржум» могут быть заражены коронавирусом
Коронавирус в Кирове: учителям сохранят зарплату
199 кировчан оштрафовали за нарушение карантина
Губернатор Кировской области заработал в 2019 году 2,68 миллиона рублей
Коронавирус в Кирове: еще одного вылечившегося пациента выписали из больницы
Коронавирус в Кирове: мошенники обманули фирму на 320 тысяч при покупке антисептиков
Карантин в Кирове: за неоформленый вовремя паспорт штрафовать не будут
В Слободском работодатель не платил зарплату своим сотрудникам
Грозы и дожди: какой будет погода в Кирове на выходные
В Кировской области разрабатывают дополнительные меры поддержки МСП
Карантин в Кирове: итоги первой недели дистанционного обучения