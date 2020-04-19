Коронавирус в Кирове: 40 новых случаев заражения, 32 случая ждут подтверждения
о состоянию на 19 апреля в Кировской области зарегистрировано:
- 182 случая заражения коронавирусом;
- 14 случаев выздоровления;
- 2 случая смерти;
- 2445 человека находятся на домашнем карантине, среди них 217 детей;
- 3532 человека сняли с карантина за период наблюдения, включая 457 детей;
- 1829 тестов на коронавирус сделано за последние сутки;
- 1484 человек прошли обследование на инфекцию за последние сутки;
- 20727 человек в области всего обследовано на коронавирус.
По состоянию на 19 апреля в регионе зафиксировали еще 40 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 32 случая ожидают подтверждения из лаборатории местного Центра гигиены и эпидемиологии.
Сейчас все пациенты находятся в трех инфекционных госпиталях региона, развернутых в кировской инфекционной больнице, на базе кожвендиспансера и в одном из корпусов Талицкого детского санатория.
Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU