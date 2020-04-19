2020-04-19T12:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 40 новых случаев заражения, 32 случая ждут подтверждения

Пациенты получают лечение во всех трех инфекционных госпиталях
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас 32 теста ожидают подтверждения в местной лаборатории.Сейчас 32 теста ожидают подтверждения в местной лаборатории.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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о состоянию на 19 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 182 случая заражения коронавирусом;

- 14 случаев выздоровления;

- 2 случая смерти;

- 2445 человека находятся на домашнем карантине, среди них 217 детей;

- 3532 человека сняли с карантина за период наблюдения, включая 457 детей;

- 1829 тестов на коронавирус сделано за последние сутки;

- 1484 человек прошли обследование на инфекцию за последние сутки;

- 20727 человек в области всего обследовано на коронавирус.

По состоянию на 19 апреля в регионе зафиксировали еще 40 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 32 случая ожидают подтверждения из лаборатории местного Центра гигиены и эпидемиологии.

Сейчас все пациенты находятся в трех инфекционных госпиталях региона, развернутых в кировской инфекционной больнице, на базе кожвендиспансера и в одном из корпусов Талицкого детского санатория.

Убедительно просим кировчан соблюдать режим самоизоляции, особенно людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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