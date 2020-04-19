В Кирово-Чепецке нашли обоих местных жителей, напавших на врачей «скорой помощи»

19 Апр 2020 2020-04-19T11:49:39+03:00

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В Кирово-Чепецке полиция нашла обоих драчунов, напавших на врачей «скорой помощи». Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Нападавшими оказались двое местных жителей, 35-летний и 31-летний чепчане. Полиция сейчас проводит проверку, и по результатам примет решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 17 апреля, около 22 часов, двое местных аборигенов, приняв слишком много алкоголя на грудь, увидели во дворе карету «скорой помощи», приехавшую на вызов к потенциально зараженным коронавирусом. Мужчины (если так можно выразиться) напали сперва на водителя «скорой», а потом и на врача. Медика, по сообщениям очевидцев, в тяжелом состоянии доставили в хирургию.

ИСТОЧНИК KP.RU