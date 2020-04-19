Котельничанин, вернувшийся из Москвы, не захотел тестироваться и сбежал в Коми

19 Апр 2020 2020-04-19T11:58:10+03:00

Теперь мужчина находится на изоляции в соседнем регионе

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Котельничанин, вернувшийся из Москвы, отказался соблюдать режим самоизоляции и сбежал. Об этом сообщил канал «Строим Киров» в популярном мессенджере.

Мужчина вернулся из столицы с заработков. Жил в многоквартирном доме, с пожилой матерью… «Все там в подъезде друг с другом переобщались и за ручки передержались», - иронизирует автор поста. Учитывая, сколько «завозных» случаев к нам пришло именно из Москвы, это было не самое умное решение.

Поскольку всех приезжих в Кировскую область тестируют на коронавирус, к мужчине также приехали. Житель Котельнича увидел людей в костюмах и СИЗ и сбежал. Натурально.

Весь дом продезинфицировали в срочном порядке, на место выехала полиция. Виновник же шумихи по-быстрому скрылся бог знает куда.

17 апреля в группе «Типичный Котельнич» появилась информация: поймали путешественника. Да не абы где, а в соседней Республике Коми, где как раз сейчас наблюдается вспышка инфекции. Прямо знал, куда бежать.

Со ссылкой на местную полицию «ТК» сообщает, что котельничанина изолировали, и сейчас он находится в Коми. Хотел сбежать от теста и самоизоляции, а получилось… ну, в общем, пусть полежит и отдохнет.

ИСТОЧНИК KP.RU