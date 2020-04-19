В Коминтерне росгвардейцы поймали рыбных браконьеров
15 апреля около 10.00 патруль росгвардии заметил лодку с двумя мужчинами на борту. Их сразу заподозрили в незаконной ловле рыбы.
Когда лодка причалила к берегу, патруль тут же решил осмотреть мужчин и их плавательное средство. В лодке находилась рыба и сети.
На место происшествия патруль вызвал оперативно-следственную группу. Полицейские изъяли улов и сети. 37-летнего и 67-летнего мужчин доставили в полицию.
Напоминаем, что массовый вылов, а также ловля особо редких видов рыб - уголовно наказуемое преступление. Оно карается штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU