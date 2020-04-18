В Кировской области смыло дорогу около деревни Савино
Правительство области рассказало, что 17 апреля в Подосиновиком районе из-за обильного таяния затопило дорогу около деревни Савино. Без автомобильного сообщения остались деревни Антипино и Страшково.
Причиной подтопления правительство считает нарушение водопропускной трубы из-за таяния снега. Работы по восстановлению дороги проводила компания «Вятавтодор». Специалисты рассказали, что под дорогой произошло смещение составных труб. К 13.00 ,17 апреля, рабочим удалось полностью восстановить затопленный участок.
Напомним, что 16 апреля в Кирове из-за таяния снега размыло дорогу на Сидоровку.
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ИСТОЧНИК KP.RU