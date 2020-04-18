Коронавирус в Кирове: учителям сохранят зарплату

18 Апр 2020 2020-04-18T14:36:03+03:00

С 13 апреля школы Кирова и области перешли на дистанционное обучение Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В пятницу, 17 апреля, в правительстве региона состоялась видеоконференция с учителями. Министерство образования ответило на вопросы педагогов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Напомним, что с 13 апреля школы Кирова и области перешли на дистанционное обучение. Несмотря на то, что удаленное обучение не снижает норму педагогической работы, педагоги были встревожены, что дистанционный формат скажется на их зарплате. Но в правительстве заверили, что выплаты не изменятся их сохранят на прежнем уровне.

- Учитывая, что указами президента РФ установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, ставить вопрос о снижении заработной платы работников, продолжающих свою трудовую деятельность, недопустимо, - подчеркнул зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов

Ранее мы подробно писали про итоги первой недели дистанционного обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU