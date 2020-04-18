199 кировчан оштрафовали за нарушение карантина

18 Апр 2020 2020-04-18T13:34:34+03:00

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В Кировской области с 31 марта введен карантин. За это время полицейские оштрафовали 199 нарушителей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области.

На жителей Кирова составили 111 протоколов за невыполнение правил при существовании угрозы возникновения ЧС. Также полицейские выписали 42 штрафа за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. 37 протоколов составлено за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В выходные сотрудники полиции усилят патрулирование улиц города. Ведомство напоминает, что нарушители могут быть оштрафованы.

-Если фиксируется явное нарушение карантина, мы составляем протокол, - рассказал начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Кирову Илья Ульянов.

Ранее мы писали, что в парках города появятся специальные контрольные посты.

Напомним, что в период всеобщей самоизоляции горожанам рекомендовали находиться дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и выгулять домашнее животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU