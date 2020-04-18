Губернатор Кировской области заработал в 2019 году 2,68 миллиона рублей
Губернатор Кировской области отчитался о доходах за 2019 год. Соответствующий документ появился на сайте правительства области.
В 2019 году губернатор заработал 2,68 миллиона рублей. Получается, что в месяц губернатор зарабатывал почти 224 тысячи. К слову, доход главы региона вырос на 477 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом.
Помимо этого, в собственности у Игоря Васильева числится квартира площадью 78,6 кв.м., которую он делит со своей супругой. Машина «Volkswagen touareg», 2011 года выпуска и старенький «ВАЗ-21053». Также у губернатора есть большой земельный участок и жилой дом в 206,4 кв.м.
Супруга губернатора заработала 2,2 миллиона рублей. Отметим, что ее доход увеличился на 1,2 миллиона рублей в сравнении с 2018 годом. В ее собственности машина «Toyota Land Cruiser 200» и недвижимость, которую она делит с мужем.
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ИСТОЧНИК KP.RU