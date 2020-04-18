2020-04-18T12:51:23+03:00
Общество

Губернатор Кировской области заработал в 2019 году 2,68 миллиона рублей

Игорь Васильев отчитался о доходах
Виктор Карпов
Поделиться:
Игорь Васильев рассказал "Комсомолке" сколько заработал в прошлом годуИгорь Васильев рассказал "Комсомолке" сколько заработал в прошлом годуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Кировской области отчитался о доходах за 2019 год. Соответствующий документ появился на сайте правительства области.

В 2019 году губернатор заработал 2,68 миллиона рублей. Получается, что в месяц губернатор зарабатывал почти 224 тысячи. К слову, доход главы региона вырос на 477 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом.

Помимо этого, в собственности у Игоря Васильева числится квартира площадью 78,6 кв.м., которую он делит со своей супругой. Машина «Volkswagen touareg», 2011 года выпуска и старенький «ВАЗ-21053». Также у губернатора есть большой земельный участок и жилой дом в 206,4 кв.м.

Супруга губернатора заработала 2,2 миллиона рублей. Отметим, что ее доход увеличился на 1,2 миллиона рублей в сравнении с 2018 годом. В ее собственности машина «Toyota Land Cruiser 200» и недвижимость, которую она делит с мужем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
199 кировчан оштрафовали за нарушение карантина
Губернатор Кировской области заработал в 2019 году 2,68 миллиона рублей
Коронавирус в Кирове: еще одного вылечившегося пациента выписали из больницы
Коронавирус в Кирове: мошенники обманули фирму на 320 тысяч при покупке антисептиков
Карантин в Кирове: за неоформленый вовремя паспорт штрафовать не будут
В Слободском работодатель не платил зарплату своим сотрудникам
Грозы и дожди: какой будет погода в Кирове на выходные
В Кировской области разрабатывают дополнительные меры поддержки МСП
Карантин в Кирове: итоги первой недели дистанционного обучения
В Кирове спасают дорогу на Сидоровку
В Кировской области пенсионерка хотела «застраховать» деньги и лишилась 245 тысяч рублей
Кировские коммунальщики отказались восстанавливать дороги, сославшись на плохую погоду
Кировскому врачу, борющемуся с коронавирусом, подарят автомобиль
Карантин в Кирове: горожане игнорируют режим самоизоляции, гуляя семьями в парках
В среду кирочане смогут наблюдать звездопад
Кировские верующие поприсутствуют на пасхальной службе в онлайн-режиме
Паводок в Кирове: вода в Вятке продолжает подниматься
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса
В Кирове пропал 35-летний мужчина
В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
В Котельниче спасали трех детей из горящей квартиры
В Кировской области водитель сбежал с места аварии, не оказав помощь пассажирке
Коронавирус в Кирове: трое пациентов выздоровели
Междугородние автобусы из Кирова по прежнему отменены
Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития
Кировчане смогут доехать до Москвы в прицепных вагонах
«Запасов нет, еды хватит только на один день»: в кировском собачьем приюте произошел пожар
В Кирове в пятницу внепланово отключат электричество
В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству