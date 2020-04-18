Коронавирус в Кирове: мошенники обманули фирму на 320 тысяч при покупке антисептиков

18 Апр 2020 2020-04-18T10:55:15+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службу УМВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала кировская фармацевтическая компания. В начале апреля на электронную почту фирмы пришло письмо от партнера с предложением купить антисептики. Кировская компания договорилась с «поставщиком» и перевела 320 тысяч рублей в качестве предоплаты. Однако после «продовцы» перестали выходить на связь. Вскоре сотрудники заметили, что электронная почта отличается от настоящего адреса партнера и обратились в полицию.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают личности аферистов.

ИСТОЧНИК KP.RU