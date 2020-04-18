Карантин в Кирове: за неоформленый вовремя паспорт штрафовать не будут

18 Апр 2020 2020-04-18T10:47:50+03:00

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Из-за введенного в области режима самоизоляции МВД не будет штрафовать за нарушение сроков замены паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по городу Кирову.

Напомним, что граждане РФ обязаны получить паспорт в 14 лет и заменить его в 20 и 45 лет. Сделать это нужно в течение 30 дней со дня рождения. За несоблюдение сроков замены паспорта выписывается штраф до 3 тысяч рублей. Но из-за введенного в области режима самоизоляции кировчане не смогут поменять паспорт вовремя. Поэтому УМВД России по Кирову приняло решение не штрафовать граждан до снятия карантина.

В Управлении добавили, что заявление о замене паспорта можно подать из дома через портал Госулсуг. При этом оплата госпошлины будет со скидкой 30%. Готовый паспорт можно будет забрать в течение часа по предварительной записи.

Запись проводится по телефонам: 66-53-49, 66-53-68, 66-53-67.

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ИСТОЧНИК KP.RU