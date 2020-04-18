В Слободском работодатель не платил зарплату своим сотрудникам

18 Апр 2020 2020-04-18T10:13:18+03:00

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Слободская прокуратура выявила нарушения прав работников ООО «Т». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Кировской области.

Сотрудники прокуратуры проверили деятельность ООО «Т». Выяснилось, что организация нарушает миграционное и трудовое законодательство. Пяти работникам компания не платила зарплату в срок. Помимо этого, работодатель неправильно заключал трудовые договоры с иностранными гражданами. Так, в документе отсутствовали обязательные для указания сведения.

Прокурор вынес директору организации представление об устранении нарушений закона. Сейчас зарплата рабочим выплачивается в установленный срок. Кроме того в отношении работодателя составлен административный протокол за нарушение трудового законодательства.

Ранее мы писали, что прокуратура Кировской области вступилась за права медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU