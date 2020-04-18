Грозы и дожди: какой будет погода в Кирове на выходные

18 Апр 2020 2020-04-18T09:55:16+03:00

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Выходные принесут кировчанам пасмурную погоду и дожди. Об этом сообщает портал «Gismeteo».

Утро субботы, 18 апреля, будет достаточно прохладным, столбик термометра опустится до +1 °C. Днем температура воздуха прогреется до +6°C. К вечеру температура воздуха опустится до отметки +3°С. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Порывы ветра, достигнут 10 м/с.

В воскресенье, 19 апреля, ночью и утром возможны заморозки до -1°С. Днем потеплеет до +7°С. Сохранится пасмурная погода с дождями. Ближе к вечеру кировчане услышат первые весенние раскаты грозы. К ночи похолодает до +3°С. Ветер сменит направление на юго-западное и ослабнет до 2 - 3 м/с.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU