В Кировской области разрабатывают дополнительные меры поддержки МСП

17 Апр 2020 2020-04-17T18:55:17+03:00

Для кировского малого и среднего бизнеса, пострадавшего от карантина, разрабатываются меры поддержки. Фото: kirovreg.ru

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Для кировского малого и среднего бизнеса, пострадавшего от карантина, разрабатываются меры поддержки. 15 апреля 2020 года президент России Владимир Путин обозначил, какими способами можно помочь тем отраслям, по которым наиболее ударило временное закрытие. 17 апреля губернатор Кировской области провел совещание с местными предпринимателями, на котором обсудили меры поддержки МСП.

Так, субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей получат финансовую помощь в выплате зарплаты сотрудникам. На каждого работника выделят сумму, равную МРОТ - 12130 рублей. Такое решение озвучил президент России на совещании с правительством РФ.

Объем поддержки для каждой компании рассчитают с учетом общего числа ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года. Деньги за апрель поступят организациям уже в мае.

Далее, правительство Кировской области утвердило план первоочередных мероприятий для обеспечения устойчивости экономики региона. Он включает в себя пять основных пунктов:

- обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости;

- поддержка занятости населения;

- поддержка отраслей экономики, оказавшихся в группе риска;

- поддержка МСП;

- общесистемные меры.

Так, для МСП, помимо федеральных мер поддержки, предусмотрят отсрочки по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, льготное кредитование, продление сроков уплаты страховых взносов и другие меры.

Предприниматели внесли свои предложения. Так, поступил вопрос о создании оперштаба бизнес-объединений по проблемам МСП, который будет в дальнейшем передавать информацию в правительство региона. Также на собрании озвучили предложение привлечь в область высококвалифицированные кадры, утекающие из других регионов страны.

Сейчас план по поддержке бизнеса дополняется новыми мероприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU