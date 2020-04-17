Карантин в Кирове: итоги первой недели дистанционного обучения

17 Апр 2020 2020-04-17T17:30:55+03:00

На вопросы педагогов и руководителей школ отвечали в формате видеоконференции. Фото: kirovreg.ru

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В Кировской области минула первая неделя дистанционного обучения. Минобразования региона провел видеоконференцию, на которой подвел итоги и ответил на вопросы педагогов и директоров образовательных учреждений.

Кратко по фактам:

- удаленное обучение не снижает норму педагогической работы. Уменьшать зарплату, включая компенсации и стимулирующие выплаты, на этом основании нельзя;

- учителям и руководителям образовательных организаций необходимо пересмотреть учебные планы, определить, каким темам стоит уделить повышенное внимание и спланировать дальнейшую работу. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки как на педагогов, так и на учащихся;

- важно, чтобы все ученики могли получать знания в полном объеме. В отдельные семьи для организации учебного процесса передали школьные компьютеры на временное пользование;

- учиться малыми группами в стенах школы запрещено категорически - даже в отдаленных сельских учреждениях, где, по мнению жителей, угрозы заражения нет. Карантинные меры, введенные в регионе, касаются всех без исключения;

- льготным категориям учащихся будут выплачивать денежную компенсацию за школьное питание. Соответствующее постановление принято правительством Кировской области 13 апреля. Родители должны передать заявления с номерами расчетных счетов. Деньги на них будут перечислять до 15 числа месяца и только за учебные дни;

- Институт образования региона готов предоставлять методическую помощь по организации дистанционного обучения. На сайте есть вся необходимая информация. Также консультацию можно получить по телефонам горячей линии, указанным на сайте.

ВАЖНО

Сегодня, 17 апреля, в 18:00 состоится «Родительский час» в формате видеоконференции, на которой взрослые кировчане смогут получить ответы на свои вопросы, касающиеся удаленного обучения. Трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях, в группе Института развития образования.

ИСТОЧНИК KP.RU