В Кирове спасают дорогу на Сидоровку

17 Апр 2020 2020-04-17T17:22:42+03:00

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Администрация города рассказала, что делается для спасения дороги на Сидоровку. Трассу размыло из-за таяния снега.

В четверг, 16 апреля, горожане в социальных сетях жаловались на неудовлетворительное состоянии грунтовой дороги. 17 апреля на место выехал заместитель главы администрации Кирова Дмитрий Осипов и оценил ситуацию.

-Дорога грунтовая, и большие потоки воды частично размыли покрытие, на некоторых участках образовались промоины, - доложил руководитель ГДМС Дмитрий Вохмянин.

Власти города решили с помощью тяжелой техники провести грейдирование трассы, а промоины засыпать щебнем. В «Гордормостстрое» подчеркнули, что сейчас самые аварийные участки устранены, и дорога не представляет опасности для движения.

Ранее мы писали, что кировские коммунальщики отказались восстанавливать дороги, сославшись на плохую погоду.

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