2020-04-17T17:22:42+03:00
Общество

В Кирове спасают дорогу на Сидоровку

Грунтовое покрытие растаяло вместе со снегом
Виктор Карпов
Поделиться:
На данный момент самые аварийные участки устранены. Фото: admkirov.ruНа данный момент самые аварийные участки устранены. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Администрация города рассказала, что делается для спасения дороги на Сидоровку. Трассу размыло из-за таяния снега.

В четверг, 16 апреля, горожане в социальных сетях жаловались на неудовлетворительное состоянии грунтовой дороги. 17 апреля на место выехал заместитель главы администрации Кирова Дмитрий Осипов и оценил ситуацию.

-Дорога грунтовая, и большие потоки воды частично размыли покрытие, на некоторых участках образовались промоины, - доложил руководитель ГДМС Дмитрий Вохмянин.

Власти города решили с помощью тяжелой техники провести грейдирование трассы, а промоины засыпать щебнем. В «Гордормостстрое» подчеркнули, что сейчас самые аварийные участки устранены, и дорога не представляет опасности для движения.

Ранее мы писали, что кировские коммунальщики отказались восстанавливать дороги, сославшись на плохую погоду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Кирове: итоги первой недели дистанционного обучения
В Кирове спасают дорогу на Сидоровку
В Кировской области пенсионерка хотела «застраховать» деньги и лишилась 245 тысяч рублей
Кировские коммунальщики отказались восстанавливать дороги, сославшись на плохую погоду
Кировскому врачу, борющемуся с коронавирусом, подарят автомобиль
Карантин в Кирове: горожане игнорируют режим самоизоляции, гуляя семьями в парках
В среду кирочане смогут наблюдать звездопад
Кировские верующие поприсутствуют на пасхальной службе в онлайн-режиме
Паводок в Кирове: вода в Вятке продолжает подниматься
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса
В Кирове пропал 35-летний мужчина
В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
В Котельниче спасали трех детей из горящей квартиры
В Кировской области водитель сбежал с места аварии, не оказав помощи пассажирке
Коронавирус в Кирове: трое пациентов выздоровели
Междугородние автобусы из Кирова по прежнему отменены
Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития
Кировчане смогут доехать до Москвы в прицепных вагонах
«Запасов нет, еды хватит только на один день»: в кировском собачьем приюте произошел пожар
В Кирове в пятницу внепланово отключат электричество
В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству