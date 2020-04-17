2020-04-17T16:41:50+03:00
Происшествия

В Кировской области пенсионерка хотела «застраховать» деньги и лишилась 245 тысяч рублей

Женщину обманули лжесотрудники банка
Виктор Карпов
Поделиться:
По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное делоПо факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное делоФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стала 62-летняя пенсионерка из Юрьянского района. Женщине позвонила незнакомая девушка. Она представилась работником банка и рассказала, что с карты женщины пытаются похитить деньги. Девушка успокоила напуганную пенсионерку и перенаправила звонок на «начальника службы безопасности банка». Злоумышленник сообщил, что женщине необходимо «застраховать деньги, находящиеся на счету». Для этого он уговорил пенсионерку продиктовать ему данные карты и код безопасности из смс. После со счета потерпевшей похитили 245 тысяч рублей.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышлеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Кирове: итоги первой недели дистанционного обучения
В Кирове спасают дорогу на Сидоровку
В Кировской области пенсионерка хотела «застраховать» деньги и лишилась 245 тысяч рублей
Кировские коммунальщики отказались восстанавливать дороги, сославшись на плохую погоду
Кировскому врачу, борющемуся с коронавирусом, подарят автомобиль
Карантин в Кирове: горожане игнорируют режим самоизоляции, гуляя семьями в парках
В среду кирочане смогут наблюдать звездопад
Кировские верующие поприсутствуют на пасхальной службе в онлайн-режиме
Паводок в Кирове: вода в Вятке продолжает подниматься
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса
В Кирове пропал 35-летний мужчина
В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
В Котельниче спасали трех детей из горящей квартиры
В Кировской области водитель сбежал с места аварии, не оказав помощи пассажирке
Коронавирус в Кирове: трое пациентов выздоровели
Междугородние автобусы из Кирова по прежнему отменены
Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития
Кировчане смогут доехать до Москвы в прицепных вагонах
«Запасов нет, еды хватит только на один день»: в кировском собачьем приюте произошел пожар
В Кирове в пятницу внепланово отключат электричество
В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству