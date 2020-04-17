В Кировской области пенсионерка хотела «застраховать» деньги и лишилась 245 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T16:41:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. На этот раз жертвой мошенников стала 62-летняя пенсионерка из Юрьянского района. Женщине позвонила незнакомая девушка. Она представилась работником банка и рассказала, что с карты женщины пытаются похитить деньги. Девушка успокоила напуганную пенсионерку и перенаправила звонок на «начальника службы безопасности банка». Злоумышленник сообщил, что женщине необходимо «застраховать деньги, находящиеся на счету». Для этого он уговорил пенсионерку продиктовать ему данные карты и код безопасности из смс. После со счета потерпевшей похитили 245 тысяч рублей.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышлеников.

ИСТОЧНИК KP.RU