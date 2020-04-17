Кировские коммунальщики отказались восстанавливать дороги, сославшись на плохую погоду

17 Апр 2020 2020-04-17T16:40:15+03:00

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Кировские дороги перманентно находятся в состоянии «разбомбили в 45-м», а уж после раскопок тем более. Управление дорожной и парковой инфраструктуры отчиталось о состоянии трасс после ремонтных работ, проведенных коммунальщиками. На секунду, эти участки ремонтировались в 2017-2019 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, 39 раскопок находятся в ненормативном состоянии. Большую часть их них - 25 - провели АО «КТК». Дальше отметились ККС, Водоканал и другие компании. Начальник УДПИ Алексей Ишутинов заметил: у 16 участков дорог лежит лишь временное покрытие, без уплотнения. 19 раскопок завершили с дефектами.

Директор АО «КТК» заметил, что сейчас отремонтировать дорогу невозможно из-за погодных условий. И.о. главы горадминистрации Геннадий Плехов возразил, что ссылка на погоду неуместна, тем более что вопрос поднимается не в первый раз. И это при том, что вчера в Кирове начался ремонт дорог по тому же нацпроекту «БКАД» - погода установилась благоприятной, по словам все того же Ишутинова. В чужом глазу соринку видим…

На совещании постановили: предоставить властям график работ по восстановлению дорожного покрытия. Кроме того, ограждения вокруг мест проведения работ нужно лучше закрепить. Замглавы администрации Дмитрий Осипов добавил, что любые виды работ будут контролироваться вплоть до конечного результата. Подрядчик должен приглашать заказчика на все стадии восстановления дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU