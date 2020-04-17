2020-04-17T17:02:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировскому врачу, борющемуся с коронавирусом, подарят автомобиль

Также для волонтеров, помогающих пожилым людям, выделят пять машин
Алена Михайлова
Поделиться:
Пять автомобилей компания выделит волонтерам, а один - подарит врачу. Фото: предоставлено ТСК «Мотор»Пять автомобилей компания выделит волонтерам, а один - подарит врачу. Фото: предоставлено ТСК «Мотор»
Изменить размер текста:

В сложившейся эпидемиологической ситуации каждый поддерживает, как может, тех, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом - врачей. Компания ТСК «Мотор» не осталась в стороне и решила поддержать медиков, о чем рассказала «Комсомолке».

Так, для волонтеров, помогающим пожилым людям в период пандемии, выделят пять автомобилей. А одну машину, «Шкоду Рапид», и вовсе подарят - врачу, который положил все силы на борьбу с коронавирусом. Этого медика определит врачебное сообщество.

Кроме того, всем медработникам Кирова и области компания предоставляет скидку 50% на любой ремонт и техобслуживание во время карантина.

По словам заместителя директора компании по маркетингу Эдуарда Сюткина, этой акцией они хотят поддержать тех, кто сейчас работает в усиленном режиме и в большой зоне опасности. Таким образом предприятие старается оказать максимальную поддержку жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Кирове: итоги первой недели дистанционного обучения
В Кирове спасают дорогу на Сидоровку
В Кировской области пенсионерка хотела «застраховать» деньги и лишилась 245 тысяч рублей
Кировские коммунальщики отказались восстанавливать дороги, сославшись на плохую погоду
Кировскому врачу, борющемуся с коронавирусом, подарят автомобиль
Карантин в Кирове: горожане игнорируют режим самоизоляции, гуляя семьями в парках
В среду кирочане смогут наблюдать звездопад
Кировские верующие поприсутствуют на пасхальной службе в онлайн-режиме
Паводок в Кирове: вода в Вятке продолжает подниматься
«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса
В Кирове пропал 35-летний мужчина
В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
В Котельниче спасали трех детей из горящей квартиры
В Кировской области водитель сбежал с места аварии, не оказав помощи пассажирке
Коронавирус в Кирове: трое пациентов выздоровели
Междугородние автобусы из Кирова по прежнему отменены
Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития
Кировчане смогут доехать до Москвы в прицепных вагонах
«Запасов нет, еды хватит только на один день»: в кировском собачьем приюте произошел пожар
В Кирове в пятницу внепланово отключат электричество
В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству