Кировскому врачу, борющемуся с коронавирусом, подарят автомобиль

17 Апр 2020 2020-04-17T17:02:12+03:00

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В сложившейся эпидемиологической ситуации каждый поддерживает, как может, тех, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом - врачей. Компания ТСК «Мотор» не осталась в стороне и решила поддержать медиков, о чем рассказала «Комсомолке».

Так, для волонтеров, помогающим пожилым людям в период пандемии, выделят пять автомобилей. А одну машину, «Шкоду Рапид», и вовсе подарят - врачу, который положил все силы на борьбу с коронавирусом. Этого медика определит врачебное сообщество.

Кроме того, всем медработникам Кирова и области компания предоставляет скидку 50% на любой ремонт и техобслуживание во время карантина.

По словам заместителя директора компании по маркетингу Эдуарда Сюткина, этой акцией они хотят поддержать тех, кто сейчас работает в усиленном режиме и в большой зоне опасности. Таким образом предприятие старается оказать максимальную поддержку жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU