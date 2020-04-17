2020-04-17T15:54:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Кирове: горожане игнорируют режим самоизоляции, гуляя семьями в парках

Областное управление полиции провело рейд в одном из наиболее посещаемых мест города
Маргарита Акагиева
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С населением провели профилактические беседы и вручили памятки о соблюдении режима самоизоляции. Фото: admkirov.ruС населением провели профилактические беседы и вручили памятки о соблюдении режима самоизоляции. Фото: admkirov.ru
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Кировская полиция продолжает рейды по городу, и в ее прицел попадают не только организации, не соблюдающие карантинные требования, но и простое население. Так, на днях сотрудники областного УМВД России и специалисты Ленинского теруправления проверили, как горожане соблюдают режим самоизоляции. По поручению главы города Елены Ковалевой, рейд провели в Кочуровском парке - одном из наиболее посещаемых мест в Ленинском районе.

Как рассказали в теруправлении, кировчане выходят на прогулки семьями, игнорируя введенный в области режим самоизоляции. С жителями провели профилактические беседы и вручили памятки о соблюдении карантинных мер. Ленинское теруправление подчеркивает: только их неукоснительное соблюдение позволит остановить распространение инфекции.

Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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