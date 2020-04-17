В среду кирочане смогут наблюдать звездопад

17 Апр 2020 2020-04-17T15:48:51+03:00

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Кировчане смогут наблюдать ежегодный звездопад с радиантом в созвездии Лиры. Такое явление повторяется ежегодно. Об этом рассказали в сообществе «Любительской Астрономии в Кирове».

Всю ближайшую неделю при хорошей погоде кировчане смогут наблюдать за метеорным потоком Лириды. Пик звездопада ожидается 22 апреля. Максимальная активность потока - 20 метров в час.

Для наблюдения астрономы рекомендуют следить за звездопадом во второй половине ночи, когда радиант поднимается высоко над горизонтом. Смотреть нужно в восточном направлении. В нынешнем году складываются отличные условия для наблюдений. Метеоры видны невооруженным глазом.

Справка:

Лириды - ежегодный звездопад с радиантом в созвездии Лиры, который наблюдается с 16 по 25 апреля. Это один из старейших метеорных потоков. Он известен более 2600 лет. Первое упоминание потока датируется 687 годом до н.э.

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ИСТОЧНИК KP.RU