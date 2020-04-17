2020-04-17T15:06:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские верующие поприсутствуют на пасхальной службе в онлайн-режиме

Для нераспространения коронавируса двери храмов для прихожан решили закрыть
Анастасия РОМАНОВА
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В нынешнем году пасхальная служба в Трифоновом монастыре пройдет без участия верующих. Фото: вятская-епархия.рфВ нынешнем году пасхальная служба в Трифоновом монастыре пройдет без участия верующих. Фото: вятская-епархия.рф
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Кировские прихожане не попадут на пасхальную службу. Однако они смогут присутствовать на ее онлайн-трансляции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

По решению митрополита Вятского и Слободского Марка, в 2020 году пасхальная служба в Трифоновом монастыре пройдет без участия верующих. Чтобы не распространять коронавирусную инфекцию, двери монастыря для прихожан закрыли. Однако верующие кировчане смогут посмотреть трансляцию службы. Вести ее будут из главного храма Кировской области - Успенского собора. Трансляция пройдет в ночь с 18 на 19 апреля, с 23:30 до 02:30.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поблагодарил митрополита за принятие такого решения, отметив, что оно в создавшейся ситуации поможет сохранить жизнь и здоровье прихожан. Также глава региона добавил, что от посещения кладбищ сейчас тоже лучше воздержаться, таким образом позаботившись о себе и своих близких.

Напомним, что ранее и храмы и монастыри Вятской епархии закрылись для верующих кировчан. Такое предписание они получили от главного санитарного врача Кировской области. Службы в культовых зданиях будут проходить при участии только клира храма, сотрудников и волонтеров, чье присутствие необходимо. Богослужения будут транслировать в онлайн-режиме.

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Региональный Минздрав напоминает о соблюдении мер профилактики против гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Фото: предоставлено рекламодателем

Фото: предоставлено рекламодателем

ИСТОЧНИК KP.RU

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