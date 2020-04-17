Паводок в Кирове: вода в Вятке продолжает подниматься

17 Апр 2020 2020-04-17T14:49:45+03:00

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На 17 апреля уровень реки составляет +253 сантиметра от нулевого поста. За минувшие сутки Вятка «подросла» на 14 сантиметров. В нынешнем сезоне такие показатели являются рекордными. К слову, в текущем году начало паводка в Кирове самое раннее за последние 22 года: река «вскрылась» 28 марта.

Специалисты управления гражданской защиты города Кирова, прогнозируют максимальный подъем воды - 370 - 450 см.

- Угрозы подтопления территорий на данный момент нет, - отметили в управлении. - Первые подтопления самых низких мест фиксируются при уровне воды в 340 см от нулевого поста.

В самых подтопляемых районах города уже идет подготовка к паводку. Так, 10 апреля подрядчики начали ремонт наплавных тротуаров в микрорайоне Вересники. На проведение работ из бюджета города выделили 173 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU