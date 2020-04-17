2020-04-17T13:56:42+03:00
Общество

В Кирове пропал 35-летний мужчина

Житель города пропал 18 марта 2020 года
Виктор Карпов
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Приметы пропавшего сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».Фото: vk.com/lizaalert_kirovПриметы пропавшего сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове и области ищут 35-летнего мужчину. Савин Анатолий Павлович пропал 18 марта 2020 года. С тех пор информации и его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт». Анатолию Савину 35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-коричневые. На момент ухода из дома мужчина был одет в черную длинную куртку, темно-синие джинсы, серая толстовка и темные ботинки. С собой у него была небольшая дорожная сумка.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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