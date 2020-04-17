2020-04-17T13:50:02+03:00
Общество

В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей

Сотрудники ДПС будут выборочно останавливать автомобили
Виктор Карпов
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Проверки пройдут в Первомайском и Ленинском районеПроверки пройдут в Первомайском и Ленинском районеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кирове 17 и 19 апреля пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут в Первомайском и Ленинском районе. В зоне особого внимания у полицейских будут пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники ДПС будут выборочно останавливать автомобили.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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