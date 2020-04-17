2020-04-17T13:08:40+03:00
Общество

В Котельниче спасали трех детей из горящей квартиры

Мама малышей в это время была в магазине
Виктор Карпов
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Спасатели передали детей врачам скорой помощи. Фото: 43.mchs.gov.ruСпасатели передали детей врачам скорой помощи. Фото: 43.mchs.gov.ru
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Утром, 16 апреля, в одной из квартир на улице Победы в городе Котельниче дети устроили пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Мама троих детей ушла в магазин, оставив малышей под присмотром своего знакомого. Однако, мужчина уснул в соседней комнате и не контролировал детей. Ребята решили поиграть со спичками и случайно подожгли плюшевого мишку. Испугавшись, дети бросили его на пол.

К счастью, от запаха гари мужчина проснулся и вывел детей на улицу. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. Спасатели передали детей врачам скорой помощи.

По данным МЧС России по Кировской области, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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