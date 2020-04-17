2020-04-17T12:16:52+03:00
Происшествия

В Кировской области водитель сбежал с места аварии, не оказав помощи пассажирке

35-летняя женщина серьезно пострадала
Виктор Карпов
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Машина перевернулась несколько раз. Фото: vk.com/gibdd43Машина перевернулась несколько раз. Фото: vk.com/gibdd43
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Вечером, 16 апреля, водитель «ВАЗ-21093» вылетел с трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В 21.00 на трассе в Котельничском районе водитель «девятки» потерял управление и вылетел с трассы. Машина перевернулась несколько раз. В результате аварии серьезно пострадала 35-летняя пассажирка. Женщине понадобилась помощь врачей. Прибывшие на место аварии сотрудники госавтоинспеции, не обнаружили виновника ДТП. Оказалось, что мужчина сбежал с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Похожая авария произошла вчера в 23.15 в Кирове на 4 км автодороги «Киров - Стрижи - Оричи». Водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и вылетел с трассы. В результате аварии мужчина получил легкие ушибы, госпитализация не потребовалась. Сотрудники госавтоинспеции отмечают, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и вылетел с трассы. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и вылетел с трассы. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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