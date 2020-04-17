Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития
Ректор ВятГУ Валентин Пугач подписал приказ с просьбой покинуть общежития на период карантина. Обучающимся дали срок до 19 апреля. Студентам, которые останутся в общежитиях, запрещено покидать студгородок до 30 апреля.
- Кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения продуктов и выноса мусора, - говорится в приказе ВятГУ.
Заместитель начальника Управления комплексом общежитий Эльмира Деветьярова отметила, что студентам также будет запрещено выходить на работу. Такое решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
Отметим, что студенты покинувшие общежитие не будут платить за пользование жилым помещением.
Напомним, что с 17 марта ВятГУ перешел на дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU