2020-04-17T10:26:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития

Обучающимся дали срок до 19 апреля
Виктор Карпов
Поделиться:
Студентам, которые останутся в общежитиях, запрещено покидать студгородок . Фото: vyatsu.ruСтудентам, которые останутся в общежитиях, запрещено покидать студгородок . Фото: vyatsu.ru
Изменить размер текста:

Ректор ВятГУ Валентин Пугач подписал приказ с просьбой покинуть общежития на период карантина. Обучающимся дали срок до 19 апреля. Студентам, которые останутся в общежитиях, запрещено покидать студгородок до 30 апреля.

- Кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения продуктов и выноса мусора, - говорится в приказе ВятГУ.

Заместитель начальника Управления комплексом общежитий Эльмира Деветьярова отметила, что студентам также будет запрещено выходить на работу. Такое решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Отметим, что студенты покинувшие общежитие не будут платить за пользование жилым помещением.

Напомним, что с 17 марта ВятГУ перешел на дистанционное обучение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: трое пациентов выздоровели
Междугородние автобусы из Кирова по прежнему отменены
Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития
Кировчане смогут доехать до Москвы в прицепных вагонах
«Запасов нет, еды хватит только на один день»: в кировском собачьем приюте произошел пожар
В Кирове в пятницу внепланово отключат электричество
В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству
В Кировской области разыскивают родственников красноармейца
«Дыши со мной»: в Кирове собирают помощь для больных муковисцидозом
В Кирове провели рейды по стихийным рынкам
В Кирове начали ремонтировать самые поврежденные дороги
В Кирове бобры нарушили режим самоизоляции
В Кирове директор музея вымогала деньги у своих сотрудников
Пожилые кировчане получили первые продуктовые наборы
В Кирове готов новый дополнительный инфекционный госпиталь
За невыполнение капремонта подрядчик заплатит 4 миллиона рублей
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
В Кировской области водителей все чаще «привлекают» опоры ЛЭП
Коронавирус в Кирове: две первые смерти от инфекции
Коронавирус в Кирове: о своем закрытии объявили бар «Фабрика» и «Арт-кофейни»
В Кирове начали ремонт тротуаров
На площади Маршала Конева создадут мемориальную зону
В Кировскую область завезли почти 1,5 тонны зараженных груш
В администрации объяснили, почему не стали переносить празднование 9 мая в Кирове
Кировчан, вернувшихся из других регионов страны, будут проверять на коронавирус
«Россети» третий год подряд улучшают показатели надежности – итоги ОЗП 2019-2020
В Кировской области спасли трех медвежат