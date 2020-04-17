Студентов Кировского опорного университета просят покинуть общежития

17 Апр 2020 2020-04-17T10:26:53+03:00

Студентам, которые останутся в общежитиях, запрещено покидать студгородок . Фото: vyatsu.ru

Изменить размер текста: A A

Ректор ВятГУ Валентин Пугач подписал приказ с просьбой покинуть общежития на период карантина. Обучающимся дали срок до 19 апреля. Студентам, которые останутся в общежитиях, запрещено покидать студгородок до 30 апреля.

- Кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения продуктов и выноса мусора, - говорится в приказе ВятГУ.

Заместитель начальника Управления комплексом общежитий Эльмира Деветьярова отметила, что студентам также будет запрещено выходить на работу. Такое решение принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Отметим, что студенты покинувшие общежитие не будут платить за пользование жилым помещением.

Напомним, что с 17 марта ВятГУ перешел на дистанционное обучение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU