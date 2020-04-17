2020-04-17T09:22:41+03:00
Общество

Кировчане смогут доехать до Москвы в прицепных вагонах

Из нашего города поезд будет отправляться в 17.30
Анна КРЮКОВА
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В составе пассажирского поезда будут следовать восемь вагонов.В составе пассажирского поезда будут следовать восемь вагонов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вместо фирменного поезда «Вятка», кировчанам предлагают добираться до Москвы в прицепных вагонах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Кировской области.

Восемь прицепных вагонов будут следовать в составе пассажирского поезда №110/109 Москва - Новый Уренгой. Из нашего города в столицу можно будет уехать по нечетным числам с 15 апреля по 31 мая, с 1 по 31 августа и с 1 ноября по 9 декабря, по четным дням - со 2 июня по 30 июля и со 2 сентября по 30 октября.

Отправляться поезд с кировского вокзала будет в 17:30, прибывать в Москву - на следующие сутки в 05.22. В обратную сторону из столицы поезд будет начинать движение в 22.50 и прибывать в Киров на следующие сутки в 11.44. Уточнить информацию можно по номеру 8-800-775-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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