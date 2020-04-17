В Кирове в пятницу внепланово отключат электричество

17 Апр 2020 2020-04-17T08:05:46+03:00

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Кировская «Горэлектросеть» сообщила, что в пятницу, 16 апреля, в 80 домах города внепланово отключат электричество. Без света останутся более сотни кировчан. Отключения пройдут в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районе. Электричество в домах пропадет не одновременно, а по определенному графику. Так, с 08.00 до 16.30 света не будет в домах № 3, 3а, 5, 7 по Хлебозаводскому проезду, № 2 и 8 по Заготзерновскому проезду, и на улице Московской, в доме 90а.

С 08.00 до 17.00 останутся без электроснабжения дом 1 на улице Пристанской и дом 6 на Пионерской, а также № 2 и 4 по Динамовскому проезду. Жильцам домов № 6 и 8 на Ульяновской и № 2 на Упита повезет намного больше – их отключат с 13.00 до 15.00.

В домах № 15 на улице Спасской и № 82 на Ленина света не будет с 11.00 до 14.00.

С 08.00 до 18.30 без электричества останутся дома № 26, 27, 33 на улице Федосеева, а также жильца, проживающие по следующим адресам:

- переулок Березниковский, д. 74 кв. 2, д. 78, д. 79 кв. 1 и 2, д. 80 кв.1 и 2, и в домах № 81, 83, 84, 85а, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94;

- улица Весенняя дома № 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 99, 101, 103, 105, 107 кв.1 и 2, 107/2, 109 кв.1, 111, 115, 117, 121;

С 01.00 до 04.00 без света будут дома № 43 на улице Пролетарской, № 127 и 129 на Карла Маркса и № 148 и 150 на Карла Либкнехта.

В домах № 3 на улице Севастопольской электричества не будет – с 08.30 до 16.30, № 221/1 на Павла Корчагина - с 09.00 до 10.00, а в доме № 227 на этой же улице – с 09.30 - 11.30.

Для уточнения информации «Горэлектросеть» просит обращаться по телефонам: 564-034, 255-977.

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