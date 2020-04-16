В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству
Такие меры связаны с ремонтом фасада здания
Фасад здания правительства вновь начал разрушаться. Фото: Антон МАМАЕВ
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Автолюбителей Кирова предупреждают о том, что проезд к зданию областного правительства будет заблокирован. Водители не смогут проехать в районе дома №69 по улице Карла Либкнехта со стороны Театральной площади.
Такие меры связаны с капитальным ремонтом здания №2 правительства региона. Работы продлятся по 31 октября текущего года. Уточняется, что транспортное движение между домами №67 и №69 по улице Карла Либкнехта будет открыто.
Напомним, что фасад здания правительства начал разрушаться еще в 2018 году. Тогда обрушилась часть цокольного карниза.
ИСТОЧНИК KP.RU