2020-04-16T19:31:16+03:00
Общество

В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству

Такие меры связаны с ремонтом фасада здания
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Фасад здания правительства вновь начал разрушаться. Фото: Антон МАМАЕВФасад здания правительства вновь начал разрушаться. Фото: Антон МАМАЕВ
Изменить размер текста:

Автолюбителей Кирова предупреждают о том, что проезд к зданию областного правительства будет заблокирован. Водители не смогут проехать в районе дома №69 по улице Карла Либкнехта со стороны Театральной площади.

Такие меры связаны с капитальным ремонтом здания №2 правительства региона. Работы продлятся по 31 октября текущего года. Уточняется, что транспортное движение между домами №67 и №69 по улице Карла Либкнехта будет открыто.

Напомним, что фасад здания правительства начал разрушаться еще в 2018 году. Тогда обрушилась часть цокольного карниза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове до 31 октября перекрыли проезд к правительству
В Кировской области разыскивают родственников красноармейца
«Дыши со мной»: в Кирове собирают помощь для больных муковисцидозом
В Кирове провели рейды по стихийным рынкам
В Кирове начали ремонтировать самые поврежденные дороги
В Кирове бобры нарушили режим самоизоляции
В Кирове директор музея вымогала деньги у своих сотрудников
Пожилые кировчане получили первые продуктовые наборы
В Кирове готов новый дополнительный инфекционный госпиталь
За невыполнение капремонта подрядчик заплатит 4 миллиона рублей
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
В Кировской области водителей все чаще «привлекают» опоры ЛЭП
Коронавирус в Кирове: две первые смерти от инфекции
Коронавирус в Кирове: о своем закрытии объявили бар «Фабрика» и «Арт-кофейни»
В Кирове начали ремонт тротуаров
На площади Маршала Конева создадут мемориальную зону
В Кировскую область завезли почти 1,5 тонны зараженных груш
В администрации объяснили, почему не стали переносить празднование 9 мая в Кирове
Кировчан, вернувшихся из других регионов страны, будут проверять на коронавирус
«Россети» третий год подряд улучшают показатели надежности – итоги ОЗП 2019-2020
В Кировской области спасли трех медвежат