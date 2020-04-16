В Кировской области разыскивают родственников красноармейца
В Кировской области разыскивают родных Нуждина Егора Моисеевича. Известно, что красноармеец родился в 1915 году, был призван Кировским райвоенкоматом на фронт и погиб 22 февраля 1942 года. Кроме того, по данным сайта «Память народа», в документах Егора Моисеевича указано, что он женат на Ходревой Ксении Филиповне.
Останки красноармейца нашли в братской могиле у деревни Шишиморово Старорусского района Новгородской области.
Родственников участника Великой Отечественной войны просят обратиться в Первомайское теруправление: телефон 35-49-38, 35-49-36 или на электронную почту pervorg@admkirov.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU