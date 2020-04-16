2020-04-16T18:43:17+03:00
Общество

В Кировской области разыскивают родственников красноармейца

Мужчина служил сапером и погиб на войне 22 февраля 1942 года
Виктор Карпов
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Останки красноармейца нашли в братской могиле. Фото: admkirov.ruОстанки красноармейца нашли в братской могиле. Фото: admkirov.ru
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В Кировской области разыскивают родных Нуждина Егора Моисеевича. Известно, что красноармеец родился в 1915 году, был призван Кировским райвоенкоматом на фронт и погиб 22 февраля 1942 года. Кроме того, по данным сайта «Память народа», в документах Егора Моисеевича указано, что он женат на Ходревой Ксении Филиповне.

Останки красноармейца нашли в братской могиле у деревни Шишиморово Старорусского района Новгородской области.

Родственников участника Великой Отечественной войны просят обратиться в Первомайское теруправление: телефон 35-49-38, 35-49-36 или на электронную почту pervorg@admkirov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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