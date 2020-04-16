«Дыши со мной»: в Кирове собирают помощь для больных муковисцидозом

16 Апр 2020 2020-04-16T17:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове стартовала благотворительная акция «Дыши со мной», которая будет проходить с 16 по 30 апреля. Ее суть - в помощи людям, больным муковисцидозом. Это врожденное заболевание с функциональными расстройствами дыхательной и пищеварительной систем. Сейчас, в период пандемии коронавируса, такие больные наиболее уязвимы к инфекции, наряду с пожилыми людьми и другими страдающими хроническими заболеваниями.

Среди кировчан сейчас живут 38 человек с муковисцидозом. Цель акции - облегчить им жизнь, и все неравнодушные жители могут оказать свою помощь. Для этого организаторы акции собирают следующие вещи:

- антисептики;

- санитайзеры;

- респираторы (желательно с клапанами).

Для тех, кто помогает таким людям, также необходимы средства индивидуальной защиты:

- медицинские маски третьей степени защиты;

- антисептики для рук;

- одноразовые перчатки.

Организаторами акции стали Центр местной активности 10 и 11 округа и благотворительный фонд «Сила жизни».

Сбор помощи осуществляется по предварительной записи по телефонам:

- 8 912 7341579 - Юлия Николаевна;

- 8 912 7343605 - Елена Валерьевна;

- 8 912 7340426 - Алена Геннадьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU