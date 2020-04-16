«Дыши со мной»: в Кирове собирают помощь для больных муковисцидозом
В Кирове стартовала благотворительная акция «Дыши со мной», которая будет проходить с 16 по 30 апреля. Ее суть - в помощи людям, больным муковисцидозом. Это врожденное заболевание с функциональными расстройствами дыхательной и пищеварительной систем. Сейчас, в период пандемии коронавируса, такие больные наиболее уязвимы к инфекции, наряду с пожилыми людьми и другими страдающими хроническими заболеваниями.
Среди кировчан сейчас живут 38 человек с муковисцидозом. Цель акции - облегчить им жизнь, и все неравнодушные жители могут оказать свою помощь. Для этого организаторы акции собирают следующие вещи:
- антисептики;
- санитайзеры;
- респираторы (желательно с клапанами).
Для тех, кто помогает таким людям, также необходимы средства индивидуальной защиты:
- медицинские маски третьей степени защиты;
- антисептики для рук;
- одноразовые перчатки.
Организаторами акции стали Центр местной активности 10 и 11 округа и благотворительный фонд «Сила жизни».
Сбор помощи осуществляется по предварительной записи по телефонам:
- 8 912 7341579 - Юлия Николаевна;
- 8 912 7343605 - Елена Валерьевна;
- 8 912 7340426 - Алена Геннадьевна.
ИСТОЧНИК KP.RU