В Кирове провели рейды по стихийным рынкам

16 Апр 2020 2020-04-16T17:20:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе полицейские проверили образование стихийных рынков на улицах города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кирова.

Полицейские в ходе рейда обнаружили незаконную торговлю на Октябрьском проспекте около дома №4. В администрации рассказали, что с гражданами проведена беседа. Им напомнили о соблюдении правил торговли и режима самоизоляции.

Напомним, что в период всеобщей самоизоляции горожанам рекомендовали находиться дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и выгулять домашнее животное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU