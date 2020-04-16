2020-04-16T17:20:57+03:00
Общество

В Кирове провели рейды по стихийным рынкам

Жители незаконно торговали на Октябрьском проспекте
Виктор Карпов
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В ходе рейда обнаружили стихийный рынок. Фото: www.admkirov.ruВ ходе рейда обнаружили стихийный рынок. Фото: www.admkirov.ru
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В Октябрьском районе полицейские проверили образование стихийных рынков на улицах города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Кирова.

Полицейские в ходе рейда обнаружили незаконную торговлю на Октябрьском проспекте около дома №4. В администрации рассказали, что с гражданами проведена беседа. Им напомнили о соблюдении правил торговли и режима самоизоляции.

Напомним, что в период всеобщей самоизоляции горожанам рекомендовали находиться дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и выгулять домашнее животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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