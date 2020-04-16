2020-04-16T17:05:17+03:00
Общество

В Кирове начали ремонтировать самые поврежденные дороги

Дорожники демонтируют покрытие и отремонтируют разбитые участки
Алена Михайлова
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На улицах сделают демонтаж дорожного покрытия и локальный ремонт разбитых участков. Фото: kirovreg.ruНа улицах сделают демонтаж дорожного покрытия и локальный ремонт разбитых участков. Фото: kirovreg.ru
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В Кирове начали ремонт трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

С наступлением благоприятных погодных условий подрядчики должны были начать реставрацию самых поврежденных участков. К примеру, такими являются улицы Дзержинского, Комсомольская, Производственная и другие, где транспорт ездит чаще всего. На улицах сделают демонтаж дорожного покрытия и локальный ремонт разбитых участков.

Начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов заверил, что «погода позволяет нам приступить к дорожным работам в рамках нацпроекта БКАД». Взглянем на небо и пожелаем рабочим терпения, а администрации города и подрядчику - ежедневно смотреть долгосрочный прогноз погоды.

Также начальник УДПИ сообщил, что сегодня работы ведут на улице Дзержинского. Протяженность ремонтируемого участка - 6,9 км, и стоить реставрация будет 233 миллиона рублей. Сейчас на нем начались работы по фрезерованию, а до этого на улице сделали ямочный ремонт. После рабочие уложат выравнивающий и верхний слои дорожного покрытия.

Кроме того, в рамках контракта подрядчик заменит бортовые камни и отремонтирует остановочные площадки. Гендиректор ГДМС Дмитрий Вохмянин заявил, что работы по участку на улице Дзержинского завершат к началу августа или даже раньше, если позволит погода.

Всего в рамках нацпроекта в Кирове отремонтируют 47 километров дорог. Добавим, что на ремонт одних только городских трасс из бюджета выделили 1140000 рублей. В нынешнем году дороги обещали заливать так называемым «евро асфальтом», который выдерживает более высокие нагрузки. Учитывая то, в каких условиях его собираются класть… впрочем, время покажет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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