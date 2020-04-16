2020-04-16T15:02:39+03:00
Происшествия

В Кирове директор музея вымогала деньги у своих сотрудников

Женщине назначили штраф за превышение должностных полномочий
Виктор Карпов
Поделиться:
Суд назначил женщине штраф в 30 тысяч рублейСуд назначил женщине штраф в 30 тысяч рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Следком РФ по Кировской области установил, что директор "Кировского областного краеведческого музея" решила погасить административный штраф за счет своих сотрудников.

В июне 2019 года трудовая госинспекция провела в музее плановую проверку. Сотрудники ведомства выписали два штрафа: на 5 и 15 тысяч рублей на имя директора. Женщина решила разделить суммы между своими сотрудниками. Получилось по 5 тысяч рублей на каждого. Директор потребовала передать ей деньги для уплаты штрафа.

Следовали установили, что своими действиями директор превысила должностные полномочия. С учётом того, что женщина совершила преступление средней тяжести, полностью возместила ущерб и ранее не была судима, следователь выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил женщине штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области разыскивают родственников красноармейца
«Дыши со мной»: в Кирове собирают помощь для больных муковисцидозом
В Кирове провели рейды по стихийным рынкам
В Кирове начали ремонтировать самые поврежденные дороги
В Кирове бобры нарушили режим самоизоляции
В Кирове директор музея вымогала деньги у своих сотрудников
Пожилые кировчане получили первые продуктовые наборы
В Кирове готов новый дополнительный инфекционный госпиталь
За невыполнение капремонта подрядчик заплатит 4 миллиона рублей
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
В Кировской области водителей все чаще «привлекают» опоры ЛЭП
Коронавирус в Кирове: две первые смерти от инфекции
Коронавирус в Кирове: о своем закрытии объявили бар «Фабрика» и «Арт-кофейни»
В Кирове начали ремонт тротуаров
На площади Маршала Конева создадут мемориальную зону
В Кировскую область завезли почти 1,5 тонны зараженных груш
В администрации объяснили, почему не стали переносить празднование 9 Мая в Кирове
Кировчан, вернувшихся из других регионов страны, будут проверять на коронавирус
«Россети» третий год подряд улучшают показатели надежности – итоги ОЗП 2019-2020
В Кировской области спасли трех медвежат