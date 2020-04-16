В Кирове директор музея вымогала деньги у своих сотрудников

16 Апр 2020 2020-04-16T15:02:39+03:00

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Следком РФ по Кировской области установил, что директор "Кировского областного краеведческого музея" решила погасить административный штраф за счет своих сотрудников.

В июне 2019 года трудовая госинспекция провела в музее плановую проверку. Сотрудники ведомства выписали два штрафа: на 5 и 15 тысяч рублей на имя директора. Женщина решила разделить суммы между своими сотрудниками. Получилось по 5 тысяч рублей на каждого. Директор потребовала передать ей деньги для уплаты штрафа.

Следовали установили, что своими действиями директор превысила должностные полномочия. С учётом того, что женщина совершила преступление средней тяжести, полностью возместила ущерб и ранее не была судима, следователь выступил с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил женщине штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU