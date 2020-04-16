Пожилые кировчане получили первые продуктовые наборы

16 Апр 2020 2020-04-16T14:57:52+03:00

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Пожилым кировчанам доставили первые продуктовые наборы. Одними из первых помощь получили жители Малмыжского, Вятскополянского, Яранского и Советского районов, а также города Кирова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

Продукты пожилым кировчанам доставляют волонтеры совместно с соцработниками. Все они прошли инструктаж по мерам профилактики распространения коронавируса и при передаче наборов соблюдают меры безопасности.

Напомним, Кировский городской центр соцобслуживания заключил договор с «Волонтерами-медиками». На формирование продуктовых наборов для людей старше 65 лет выделено 10 миллионов рублей. Каждый из них состоит из продуктов питания (крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло, чай) и товаров первой необходимости.

Каждую неделю соцработники будут формировать две-три тысячи наборов и отправлять в комплексные центры соцобслуживания. Сейчас отправлено уже 300 наборов, в конце недели пожилым кировчанам доставят еще порядка тысячи. Всего продуктовую помощь получат 20 тысяч человек.

Перед тем, как доставить продукты, специалист комплексного центра связывается с получателем и уточняет удобное время для доставки. Для того, чтобы убедиться в том, что вам действительно звонили соцработники, вы можете самостоятельно позвонить в центр по месту жительства и уточнить информацию. Адреса и контактные номера телефонов вы можете посмотреть здесь.

Также помните, что и соцработники, и волонтеры-медики, и простые добровольцы обязательно носят на себе вещи со специальной символикой. Для первых это - зеленый жилет или желтый галстук с символом соцслужбы Кировской области. У медиков - красные жилеты и бейдж. У волонтеров - бейдж с хештегом #МЫВМЕСТЕ. Этим людям вы можете доверять.

ИСТОЧНИК KP.RU