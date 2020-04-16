За невыполнение капремонта подрядчик заплатит 4 миллиона рублей
ООО «АБВ инжиниринг» в городе Яранске не приступило к капитальному ремонту систем теплоснабжения в десяти многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.
Ведомство провело проверку выполнения региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области». Выяснилось, что в Яранске субподрядчик «АБВ инжиниринг» получил аванс в размере 2,4 миллиона за ремонт систем теплоснабжения. Но в установленный срок к работам не приступил. Из-за бездействие «АБВ инжиниринг» жильцы дома остались без тепла.
Прокурор возбудил административное дело по факту неисполнения обязательств. Суд признал ООО «АБВ инжиниринг» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере более 4 млн рублей.
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