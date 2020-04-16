В Кировской области водителей все чаще «привлекают» опоры ЛЭП
В Кирове водитель «Mercedes-Benz» протаранил опору ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Сегодня, 16 апреля, ночью 28-летний водитель «Mercedes-Benz» на улице Щорса не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии три человека получили травмы. Двум девушкам 28 и 30 лет понадобилась помощь врачей.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.
По данным ГИБДД, за прошедшие сутки на дорогах Кировской области зафиксировано два ДТП с четырьмя пострадавшими.
Напомним, что 14 апреля пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» тоже протаранил опору ЛЭП.
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ИСТОЧНИК KP.RU