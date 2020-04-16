В Кировской области водителей все чаще «привлекают» опоры ЛЭП

16 Апр 2020 2020-04-16T12:03:18+03:00

На улице Щорса не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43

Изменить размер текста: A A

В Кирове водитель «Mercedes-Benz» протаранил опору ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Сегодня, 16 апреля, ночью 28-летний водитель «Mercedes-Benz» на улице Щорса не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии три человека получили травмы. Двум девушкам 28 и 30 лет понадобилась помощь врачей.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки на дорогах Кировской области зафиксировано два ДТП с четырьмя пострадавшими.

Напомним, что 14 апреля пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» тоже протаранил опору ЛЭП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU