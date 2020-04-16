2020-04-16T12:03:18+03:00
Происшествия

В Кировской области водителей все чаще «привлекают» опоры ЛЭП

Три человека получили травмы
Виктор Карпов
Поделиться:
На улице Щорса не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43На улице Щорса не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

В Кирове водитель «Mercedes-Benz» протаранил опору ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Сегодня, 16 апреля, ночью 28-летний водитель «Mercedes-Benz» на улице Щорса не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии три человека получили травмы. Двум девушкам 28 и 30 лет понадобилась помощь врачей.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

По данным ГИБДД, за прошедшие сутки на дорогах Кировской области зафиксировано два ДТП с четырьмя пострадавшими.

Напомним, что 14 апреля пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» тоже протаранил опору ЛЭП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове директор музея вымогала деньги у своих сотрудников
Пожилые кировчане получили первые продуктовые наборы
В Кирове готов новый дополнительный инфекционный госпиталь
За невыполнение капремонта подрядчик заплатит 4 миллиона рублей
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
В Кировской области водителей все чаще «привлекают» опоры ЛЭП
Коронавирус в Кирове: две первые смерти от инфекции
Коронавирус в Кирове: о своем закрытии объявили бар «Фабрика» и «Арт-кофейни»
В Кирове начали ремонт тротуаров
На площади Маршала Конева создадут мемориальную зону
В Кировскую область завезли почти 1,5 тонны зараженных груш
В администрации объяснили, почему не стали переносить празднование 9 Мая в Кирове
Кировчан, вернувшихся из других регионов страны, будут проверять на коронавирус
«Россети» третий год подряд улучшают показатели надежности – итоги ОЗП 2019-2020
В Кировской области спасли трех медвежат