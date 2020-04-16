2020-04-16T09:52:52+03:00
Общество

В Кирове начали ремонт тротуаров

Сейчас работы идут на улицах Азина, Горького и Щорса
Виктор Карпов
Поделиться:
Сейчас рабочие устанавливают бордюры. Фото: admkirov.ruСейчас рабочие устанавливают бордюры. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В 2020 году в Кирове планируют отремонтировать 48 тротуаров и 36 дворов. Работы должны пройти в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районе Срок окончания всех работ - сентябрь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В этом году администрация заранее провела торги. Поэтому работы в отдельных районах города уже начались. Так, обустройство тротуаров стартовало на улице Азина, Горького, Щорса и в 4-м Северном переулке. Сейчас рабочие устанавливают бордюры, идет подготовка основания тротуаров.

Напомни, что деньги на благоустройство улиц город получил по федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В администрации добавили, что контроль за качеством и сроками выполнения работ будет вести управление дорожной и парковой инфраструктуры города. Также власти города призывают к участию в контрольных мероприятиях общественных активистов и СМИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове начали ремонт тротуаров
На площади Маршала Конева создадут мемориальную зону
В Кировскую область завезли почти 1,5 тонны зараженных груш
В администрации объяснили, почему не стали переносить празднование 9 Мая в Кирове
Кировчан, вернувшихся из других регионов страны, будут проверять на коронавирус
«Россети» третий год подряд улучшают показатели надежности – итоги ОЗП 2019-2020
В Кировской области спасли трех медвежат
В Кирове за нарушение карантина оштрафовали 70 человек
Коронавирус в Кирове: большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста
В Кировской области регоператор «Куприт» незаконно начислял плату за вывоз мусора
Кировские верующие не попадут в храмы и монастыри на Пасху
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
В Кировской области разыскивают 81-летнего пенсионера
Пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» протаранил опору ЛЭП
Коронавирус в Кирове: анализы пациентов больше не будут отправлять на подтверждение
С четверга в Кирове ожидаются проливные дожди
Коронавирус в Кирове: организации областного центра получили 500 литров дезсредств
Кировские улицы начали прибирать к майским праздникам
В Кирове в День Победы пройдет традиционный парад
В Кировской области федеральные торговые сети незаконно повышают цены на продукты
Неравнодушные кировчане спасли неходячего лебедя
В парках увеличилось количество гуляющих горожан
«Родина» договорилась о контрактах с Никитой Белошицким и Никитой Меньшиковым
Коронавирус в Кировской области: сотрудников отправляют в отпуска за свой счет
Кировчанин может заплатить 200 тысяч рублей за то, что пнул инспектора ДПС
Мошенник, представившись работодателем, обманул кировчанина на 20 тысяч рублей
На трех кировских маршрутах уменьшили цену за проезд