В Кирове начали ремонт тротуаров
В 2020 году в Кирове планируют отремонтировать 48 тротуаров и 36 дворов. Работы должны пройти в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районе Срок окончания всех работ - сентябрь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
В этом году администрация заранее провела торги. Поэтому работы в отдельных районах города уже начались. Так, обустройство тротуаров стартовало на улице Азина, Горького, Щорса и в 4-м Северном переулке. Сейчас рабочие устанавливают бордюры, идет подготовка основания тротуаров.
Напомни, что деньги на благоустройство улиц город получил по федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В администрации добавили, что контроль за качеством и сроками выполнения работ будет вести управление дорожной и парковой инфраструктуры города. Также власти города призывают к участию в контрольных мероприятиях общественных активистов и СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU