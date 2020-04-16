В Кирове начали ремонт тротуаров

16 Апр 2020 2020-04-16T09:52:52+03:00

Сейчас работы идут на улицах Азина, Горького и Щорса

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В 2020 году в Кирове планируют отремонтировать 48 тротуаров и 36 дворов. Работы должны пройти в Ленинском, Октябрьском, Первомайском и Нововятском районе Срок окончания всех работ - сентябрь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В этом году администрация заранее провела торги. Поэтому работы в отдельных районах города уже начались. Так, обустройство тротуаров стартовало на улице Азина, Горького, Щорса и в 4-м Северном переулке. Сейчас рабочие устанавливают бордюры, идет подготовка основания тротуаров.

Напомни, что деньги на благоустройство улиц город получил по федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В администрации добавили, что контроль за качеством и сроками выполнения работ будет вести управление дорожной и парковой инфраструктуры города. Также власти города призывают к участию в контрольных мероприятиях общественных активистов и СМИ.

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