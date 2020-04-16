2020-04-16T09:30:54+03:00
Общество

На площади Маршала Конева создадут мемориальную зону

Работы планируют провести в 2021 - 2022 годах
Анна КРЮКОВА
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Появился проект реконструкции площади Маршала Конева. Фото: admkirov.ruПоявился проект реконструкции площади Маршала Конева. Фото: admkirov.ru
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Площадь Маршала Конева в Кирове реконструируют. Согласно концепции, которую презентовали в управлении градостроительства и архитектуры там появится мемориальная зона.

Сейчас рядом с памятником расположены торговые палатки, а территория всегда замусорена. Кроме того, на площади организована стоянка автомобилей, нет освещения.

В будущем же мемориальную зону планируют расширить, установить на территории освещение и дополнительные музейные объекты, создать удобную остановку общественного транспорта. Пространство между остановками и мемориальной зоной разграничат широким газоном с деревьями и кустарниками. Также вдоль площади обустроят дополнительный тротуар, а с восточной стороны - парковки. Появятся на территории и малые архитектурные формы.

До конца года власти планируют разработать проект организации дорожного движения по Воровского на участке от улицы Маршала Конева до улицы Екатерины Кочкиной (в связи с переносом парковки и остановки), дендрологический план и сметную документацию. Основные работы запланированы на 2021 - 2022 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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