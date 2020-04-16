В Кировскую область завезли почти 1,5 тонны зараженных груш
Сотрудники регионального Россельхознадзора выявили калифорнийскую щитовку в свежей партии фруктов. 1,5 тонны груш были привезены из Санкт-Петербурга. Зараженные фрукты обнаружили на продуктовой базе в Кирове.
Калифорнийская щитовка - это коварный вредитель многих растений, который может привести к их гибели. Но для человека он не представляет опасности.
Это подтвердили в Россельхознадзоре: «зараженные плоды не представляют серьезной опасности, согласно карантинным правилам фитосанитарной безопасности, действующим на территории ЕАЭС». Поэтому партию груш допустили к продаже.
Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи перед тем, как их съесть.
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ИСТОЧНИК KP.RU