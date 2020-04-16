В Кировскую область завезли почти 1,5 тонны зараженных груш

16 Апр 2020 2020-04-16T08:52:46+03:00

Груши все же поступят в продажу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники регионального Россельхознадзора выявили калифорнийскую щитовку в свежей партии фруктов. 1,5 тонны груш были привезены из Санкт-Петербурга. Зараженные фрукты обнаружили на продуктовой базе в Кирове.

Калифорнийская щитовка - это коварный вредитель многих растений, который может привести к их гибели. Но для человека он не представляет опасности.

Это подтвердили в Россельхознадзоре: «зараженные плоды не представляют серьезной опасности, согласно карантинным правилам фитосанитарной безопасности, действующим на территории ЕАЭС». Поэтому партию груш допустили к продаже.

Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи перед тем, как их съесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU