В Кировской области спасли трех медвежат

15 Апр 2020 2020-04-15T18:11:36+03:00

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Более трех тысяч километров преодолели волонтеры, чтобы спасти трех медвежат из Лузского района. Об этом рассказали сотрудники «Центр спасения медвежат-сирот».

Тверской «Центр спасения медвежат-сирот» - это единственное место в нашей стране, где специалисты оказывают помощь малышам, которые остались без мамы. За 20 лет работы им удалось спасти 229 зверей.

В центр поступил звонок о помощи из Кировской области. Специалистам рассказали, что в Лузском районе лесозаготовительная техника задела берлогу: медведица убежала, оставив трех своих медвежат. Сотрудники центра не раздумывая отправились на спасение малышей.

-Несмотря на ситуацию с коронавирусом и дальность маршрута, мы приняли решение рискнуть и в первых числах апреля отправились в путь за медвежатами, - рассказал руководитель «Центра спасения медвежат-сирот» Сергей Пажентов.

Дорога предстояла трудная, волонтерам нужно было преодолеть три тысячи километров.

-Для минимизации контактов с внешним миром мы запаслись едой и питьем на всю поездку; предполагая, что не сможем заселиться ни в один придорожный мотель, взяли с собой спальники, а также вооружились средствами дезинфекции и перчатками , - рассказали в Центре.

Сейчас здоровью медвежат больше ничего не угрожает. Волонтеры благополучно вернулись домой. Сотрудники центра назвали медвежат Леха, Лала и Мирный.

- Один медвежонок весит от силы килограмма три. Придется поработать, откормить. Приведем в порядок, искупаем, - поделился Сергей Пажентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU