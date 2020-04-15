2020-04-15T18:11:36+03:00
Общество

В Кировской области спасли трех медвежат

Волонтеры преодолели более трех тысяч километров
Виктор Карпов
Поделиться:
Здоровью медвежат ничего не угрожает. Фото: orphan-bear.orgЗдоровью медвежат ничего не угрожает. Фото: orphan-bear.org
Изменить размер текста:

Более трех тысяч километров преодолели волонтеры, чтобы спасти трех медвежат из Лузского района. Об этом рассказали сотрудники «Центр спасения медвежат-сирот».

Тверской «Центр спасения медвежат-сирот» - это единственное место в нашей стране, где специалисты оказывают помощь малышам, которые остались без мамы. За 20 лет работы им удалось спасти 229 зверей.

В центр поступил звонок о помощи из Кировской области. Специалистам рассказали, что в Лузском районе лесозаготовительная техника задела берлогу: медведица убежала, оставив трех своих медвежат. Сотрудники центра не раздумывая отправились на спасение малышей.

-Несмотря на ситуацию с коронавирусом и дальность маршрута, мы приняли решение рискнуть и в первых числах апреля отправились в путь за медвежатами, - рассказал руководитель «Центра спасения медвежат-сирот» Сергей Пажентов.

Дорога предстояла трудная, волонтерам нужно было преодолеть три тысячи километров.

-Для минимизации контактов с внешним миром мы запаслись едой и питьем на всю поездку; предполагая, что не сможем заселиться ни в один придорожный мотель, взяли с собой спальники, а также вооружились средствами дезинфекции и перчатками , - рассказали в Центре.

Сейчас здоровью медвежат больше ничего не угрожает. Волонтеры благополучно вернулись домой. Сотрудники центра назвали медвежат Леха, Лала и Мирный.

- Один медвежонок весит от силы килограмма три. Придется поработать, откормить. Приведем в порядок, искупаем, - поделился Сергей Пажентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчан, вернувшихся из других регионов страны, будут проверять на коронавирус
«Россети» третий год подряд улучшают показатели надежности – итоги ОЗП 2019-2020
В Кировской области спасли трех медвежат
В Кирове за нарушение карантина оштрафовали 70 человек
Коронавирус в Кирове: большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста
В Кировской области регоператор «Куприт» незаконно начислял плату за вывоз мусора
Кировские верующие не попадут в храмы и монастыри на Пасху
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
В Кировской области разыскивают 81-летнего пенсионера
Пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» протаранил опору ЛЭП
Коронавирус в Кирове: анализы пациентов больше не будут отправлять на подтверждение
С четверга в Кирове ожидаются проливные дожди
Коронавирус в Кирове: организации областного центра получили 500 литров дезсредств
Кировские улицы начали прибирать к майским праздникам
В Кирове в День Победы пройдет традиционный парад
В Кировской области федеральные торговые сети незаконно повышают цены на продукты
Неравнодушные кировчане спасли неходячего лебедя
В парках увеличилось количество гуляющих горожан
«Родина» договорилась о контрактах с Никитой Белошицким и Никитой Меньшиковым
Коронавирус в Кировской области: сотрудников отправляют в отпуска за свой счет
Кировчанин может заплатить 200 тысяч рублей за то, что пнул инспектора ДПС
Мошенник, представившись работодателем, обманул кировчанина на 20 тысяч рублей
На трех кировских маршрутах уменьшили цену за проезд