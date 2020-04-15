В Кировской области спасли трех медвежат
Более трех тысяч километров преодолели волонтеры, чтобы спасти трех медвежат из Лузского района. Об этом рассказали сотрудники «Центр спасения медвежат-сирот».
Тверской «Центр спасения медвежат-сирот» - это единственное место в нашей стране, где специалисты оказывают помощь малышам, которые остались без мамы. За 20 лет работы им удалось спасти 229 зверей.
В центр поступил звонок о помощи из Кировской области. Специалистам рассказали, что в Лузском районе лесозаготовительная техника задела берлогу: медведица убежала, оставив трех своих медвежат. Сотрудники центра не раздумывая отправились на спасение малышей.
-Несмотря на ситуацию с коронавирусом и дальность маршрута, мы приняли решение рискнуть и в первых числах апреля отправились в путь за медвежатами, - рассказал руководитель «Центра спасения медвежат-сирот» Сергей Пажентов.
Дорога предстояла трудная, волонтерам нужно было преодолеть три тысячи километров.
-Для минимизации контактов с внешним миром мы запаслись едой и питьем на всю поездку; предполагая, что не сможем заселиться ни в один придорожный мотель, взяли с собой спальники, а также вооружились средствами дезинфекции и перчатками , - рассказали в Центре.
Сейчас здоровью медвежат больше ничего не угрожает. Волонтеры благополучно вернулись домой. Сотрудники центра назвали медвежат Леха, Лала и Мирный.
- Один медвежонок весит от силы килограмма три. Придется поработать, откормить. Приведем в порядок, искупаем, - поделился Сергей Пажентов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU