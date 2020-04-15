В Кировской области регоператор «Куприт» незаконно начислял плату за вывоз мусора

15 Апр 2020 2020-04-15T15:39:26+03:00

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Региональный оператор АО «Куприт» незаконно начислял плату за вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кировской области.

После обращений жителей поселка Мураши, прокуратура провела проверку деятельности регоператора. Выяснилось, что компания с августа по сентябрь 2019 года незаконно начисляла платежи за вывоз мусора. Жителям улицы Островской приходили неправильные квитанции. В них необоснованно завышалась стоимость услуг.

Прокуратура Мурашинского района вынесла руководителю АО «Куприт» представление об устранении незаконных платежей.

Раннее мы писали, что «Куприт» предупредил о возможности мусорного коллапса в Кировской области. По словам представителя компании, уровень платежей за март 2020 года снизился на 40%.

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ИСТОЧНИК KP.RU