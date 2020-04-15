2020-04-15T15:35:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские верующие не попадут в храмы и монастыри на Пасху

Для прихожан временно приостановили возможность посещения культовых зданий
Алена Михайлова
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С 15 по 24 апреля богослужения в храме будут проходить без прихожан. Фото: вятская-епархия.рфС 15 по 24 апреля богослужения в храме будут проходить без прихожан. Фото: вятская-епархия.рф
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Кировских верующих не будут пускать в храмы и монастыри. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской епархии. Богослужения в культовых зданий будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, чье присутствие будет необходимо.

Соответствующее постановление епархия получила от главного санитарного врача по Кировской области Елизаветы Белоусовой. Согласно ему, с 15 по 24 апреля прихожане не смогут посещать храмы и монастыри Вятской епархии из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. В дальнейшем сроки могут быть продлены.

Согласно документу, сейчас в храмах и монастырях могут находиться только священнослужители и сотрудники, чье присутствие необходимо для совершения богослужений и проведения их онлайн-трансляций, а также функционирования зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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