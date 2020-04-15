В Кировской области разыскивают 81-летнего пенсионера
В области ищут 81-летнего пенсионера. Сокольников Николай Павлович пропал 27 марта 2020 года. Мужчина ушел из своего дома в поселке Санчурск. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает УМВД России по Кировской области. Николаю Павловичу 81 год, рост 168 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы светлые короткие, имеется залысина. На момент ухода из дома был пенсионер был одет в кожаную кепку черного цвета, фуфайку черного цвета, две рубашки: синего цвета, поверх нее рубашка темно-синего цвета и трико синего цвета с белыми вставками
МВД отмечает, что Сокольников Николай Павлович страдает потерей памяти. Он может передвигаться между населенными пунктами на попутных автомашина.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: (83367) 2-16-54 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU