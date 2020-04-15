Пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» протаранил опору ЛЭП

15 Апр 2020 2020-04-15T13:54:08+03:00

Юноша уверяет, что выпил уже после аварии

Изменить размер текста: A A

В Кировской области водитель «ВАЗ-2112» врезался в опору ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Во вторник, 14 апреля, в Афанасьевском районе 18-летний водитель «двенадцатой» вылетел с трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь и протаранил опору ЛЭП. Прибывшие на место аварии сотрудники госавтоинспекции установили, что молодой человек был пьян. Сам же юноша уверяет, что выпил уже после аварии.

Сейчас в отношении молодого человека составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU