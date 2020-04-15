2020-04-15T13:54:08+03:00
Происшествия

Пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» протаранил опору ЛЭП

Юноша уверяет, что выпил уже после аварии
Виктор Карпов
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Водитель вылетел с трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Фото: vk.com/gibdd43Водитель вылетел с трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кировской области водитель «ВАЗ-2112» врезался в опору ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Во вторник, 14 апреля, в Афанасьевском районе 18-летний водитель «двенадцатой» вылетел с трассы КостромаШарьяКировПермь и протаранил опору ЛЭП. Прибывшие на место аварии сотрудники госавтоинспекции установили, что молодой человек был пьян. Сам же юноша уверяет, что выпил уже после аварии.

Сейчас в отношении молодого человека составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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