Пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» протаранил опору ЛЭП
В Кировской области водитель «ВАЗ-2112» врезался в опору ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Во вторник, 14 апреля, в Афанасьевском районе 18-летний водитель «двенадцатой» вылетел с трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь и протаранил опору ЛЭП. Прибывшие на место аварии сотрудники госавтоинспекции установили, что молодой человек был пьян. Сам же юноша уверяет, что выпил уже после аварии.
Сейчас в отношении молодого человека составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.
Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU